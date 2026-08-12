NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NVIDIA-Anlage
|
12.08.2026 16:04:17
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 10 Jahren eingebracht
Das NVIDIA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NVIDIA-Anteile betrug an diesem Tag 1,58 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das NVIDIA-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 634,518 NVIDIA-Anteilen. Die gehaltenen NVIDIA-Papiere wären am 11.08.2026 138 007,61 USD wert, da der Schlussstand 217,50 USD betrug. Damit wäre die Investition um 13 700,76 Prozent gestiegen.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA belief sich zuletzt auf 5,27 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
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