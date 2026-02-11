NVIDIA Aktie

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

Frühe Anlage 11.02.2026 16:04:22

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen NVIDIA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das NVIDIA-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren NVIDIA-Anteile 21,27 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, befänden sich nun 470,256 NVIDIA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des NVIDIA-Papiers auf 188,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88 662,12 USD wert. Damit wäre die Investition um 786,62 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von NVIDIA belief sich jüngst auf 4,60 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gguy / Shutterstock.com

