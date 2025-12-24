Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren abgeworfen

NVIDIA Aktie
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit NVIDIA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der NVIDIA-Aktie betrug an diesem Tag 12,99 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 769,601 NVIDIA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 189,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145 616,16 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 356,16 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,46 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
