NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative NVIDIA-Investition? 24.12.2025 16:04:01

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen NVIDIA-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit NVIDIA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der NVIDIA-Aktie betrug an diesem Tag 12,99 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 769,601 NVIDIA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.12.2025 auf 189,21 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 145 616,16 USD wert. Das entspricht einem Plus von 1 356,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,46 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten