NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Hochrechnung
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18.03.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren abgeworfen
Das NVIDIA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NVIDIA-Papier an diesem Tag 12,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 78,601 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 181,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 299,86 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1 329,99 Prozent.
Der Börsenwert von NVIDIA belief sich jüngst auf 4,42 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
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