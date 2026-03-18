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NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Hochrechnung 18.03.2026 16:04:11

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in NVIDIA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das NVIDIA-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das NVIDIA-Papier an diesem Tag 12,72 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 78,601 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 181,93 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 299,86 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 1 329,99 Prozent.

Der Börsenwert von NVIDIA belief sich jüngst auf 4,42 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com

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