NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NVIDIA-Investment im Blick
|
13.05.2026 16:04:16
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren eingebracht
Am 13.05.2021 wurden NVIDIA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,67 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,318 NVIDIA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 220,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 615,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 515,63 Prozent.
NVIDIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,33 Bio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
08:20
|Xi tells Nvidia, Tesla and Apple CEOs that China will ‘open wider’ (Financial Times)
|
13.05.26
|Börse New York in Grün: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.05.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite präsentiert sich zum Ende des Mittwochshandels fester (finanzen.at)
|
13.05.26
|NYSE-Handel Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
13.05.26
|Börse New York: NASDAQ Composite bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
13.05.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
|
13.05.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 in der Gewinnzone (finanzen.at)