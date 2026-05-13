Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in NVIDIA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 13.05.2021 wurden NVIDIA-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 13,67 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,318 NVIDIA-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 220,78 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 615,63 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +1 515,63 Prozent.

NVIDIA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,33 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at