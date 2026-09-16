NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

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Rentable NVIDIA-Anlage? 16.09.2026 16:03:38

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der NVIDIA-Aktie statt. Der Schlusskurs der NVIDIA-Aktie betrug an diesem Tag 174,88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,572 NVIDIA-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,32 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 15.09.2026 auf 212,17 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 21,32 Prozent erhöht.

Alle NVIDIA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,08 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Konstantin Savusia / Shutterstock.com

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