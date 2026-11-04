Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die NVIDIA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 1,69 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NVIDIA-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 591,979 NVIDIA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 122 356,08 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 03.11.2026 auf 206,69 USD belief. Damit wäre die Investition um 12 135,61 Prozent gestiegen.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA belief sich zuletzt auf 4,87 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at