NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|NVIDIA-Investition
|
25.03.2026 16:04:13
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Am 25.03.2016 wurde die NVIDIA-Aktie an der Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die NVIDIA-Aktie letztlich bei 0,86 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NVIDIA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11 600,928 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 24.03.2026 auf 175,20 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 032 482,60 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 20 224,83 Prozent vermehrt.
NVIDIA war somit zuletzt am Markt 4,25 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
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