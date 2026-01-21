NVIDIA Aktie

NVIDIA-Anlage unter der Lupe 21.01.2026 16:04:38

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NVIDIA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der NVIDIA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NVIDIA-Papier investiert hätte, hätte er nun 721,111 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NVIDIA-Papiers auf 178,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128 408,15 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 184,08 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von NVIDIA belief sich jüngst auf 4,53 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Poetra.RH / Shutterstock.com

