Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die NVIDIA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der NVIDIA-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 13,87 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das NVIDIA-Papier investiert hätte, hätte er nun 721,111 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des NVIDIA-Papiers auf 178,07 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 128 408,15 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1 184,08 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von NVIDIA belief sich jüngst auf 4,53 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at