Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NVIDIA-Aktien verdienen können.

NVIDIA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 140,14 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,714 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NVIDIA-Papiers auf 187,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,61 Prozent.

NVIDIA war somit zuletzt am Markt 4,58 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at