NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrativer NVIDIA-Einstieg? 07.01.2026 16:04:58

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in NVIDIA-Aktien verdienen können.

NVIDIA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 140,14 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,714 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NVIDIA-Papiers auf 187,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,61 Prozent.

NVIDIA war somit zuletzt am Markt 4,58 Bio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

mehr Nachrichten