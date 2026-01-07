NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|Lukrativer NVIDIA-Einstieg?
|
07.01.2026 16:04:58
Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein NVIDIA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
NVIDIA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 140,14 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,714 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des NVIDIA-Papiers auf 187,24 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 133,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 33,61 Prozent.
NVIDIA war somit zuletzt am Markt 4,58 Bio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Below the Sky / Shutterstock.com
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
08.01.26
|NVIDIA-Aktie im Anlegerfokus: Neue Regeln für chinesische Orders des KI-Chips H200 (finanzen.at)
|
08.01.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in New York: So bewegt sich der S&P 500 nachmittags (finanzen.at)