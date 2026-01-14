Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in NVIDIA von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen NVIDIA-Einstiegs gewesen.

Vor 3 Jahren wurden NVIDIA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 16,90 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 59,175 NVIDIA-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 10 995,33 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 13.01.2026 auf 185,81 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 999,53 Prozent zugenommen.

NVIDIA wurde am Markt mit 4,50 Bio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at