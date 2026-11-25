Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in NVIDIA-Aktien gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurde die NVIDIA-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 32,67 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die NVIDIA-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 30,605 NVIDIA-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 24.11.2026 4 755,46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,38 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 375,55 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete NVIDIA eine Marktkapitalisierung von 3,98 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at