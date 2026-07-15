Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NVIDIA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades NVIDIA-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 1,32 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hat, hat nun 75,901 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 075,90 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Papiers am 14.07.2026 auf 211,80 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15 975,90 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete NVIDIA eine Marktkapitalisierung von 4,92 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at