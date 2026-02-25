NVIDIA Aktie

Lukrativer NVIDIA-Einstieg? 25.02.2026 16:04:28

Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in NVIDIA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die NVIDIA-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,80 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 254,312 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.02.2026 gerechnet (192,85 USD), wäre das Investment nun 241 894,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 24 089,40 Prozent gesteigert.

NVIDIA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,65 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com

