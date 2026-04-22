Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätte eine Investition in NVIDIA von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurde das NVIDIA-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die NVIDIA-Aktie an diesem Tag bei 0,91 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die NVIDIA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 110,284 NVIDIA-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 043,56 USD, da sich der Wert einer NVIDIA-Aktie am 21.04.2026 auf 199,88 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 21 943,56 Prozent angewachsen.

Der Marktwert von NVIDIA betrug jüngst 4,91 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at