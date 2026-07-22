Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NVIDIA-Investment von vor einem Jahr verdient

Heute vor 1 Jahr wurde das NVIDIA-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der NVIDIA-Anteile betrug an diesem Tag 167,03 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,987 NVIDIA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 241,03 USD, da sich der Wert eines NVIDIA-Anteils am 21.07.2026 auf 207,29 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 24,10 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für NVIDIA eine Börsenbewertung in Höhe von 4,92 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at