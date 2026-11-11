Dow Jones 30 Industrial-Papier NVIDIA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in NVIDIA von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit NVIDIA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 193,16 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 USD in die NVIDIA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 51,771 Anteilen. Die gehaltenen NVIDIA-Anteile wären am 10.11.2026 8 743,53 USD wert, da der Schlussstand 168,89 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 12,56 Prozent verringert.

Der Marktwert von NVIDIA betrug jüngst 4,28 Bio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at