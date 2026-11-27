Vor Jahren in Procter Gamble-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Procter Gamble-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Procter Gamble-Papier 83,46 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 11,982 Procter Gamble-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 173,23 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 075,61 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +107,56 Prozent.

Jüngst verzeichnete Procter Gamble eine Marktkapitalisierung von 400,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at