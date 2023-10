Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Procter Gamble-Aktie Investoren gebracht.

Am 20.10.2020 wurde die Procter Gamble-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 142,48 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investierten, hätten nun 7,019 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 19.10.2023 auf 148,25 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 040,50 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +4,05 Prozent.

Der Procter Gamble-Wert an der Börse wurde auf 354,01 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at