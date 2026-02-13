Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Procter Gamble gewesen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Procter Gamble-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 127,62 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 78,358 Procter Gamble-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 632,03 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Anteils am 12.02.2026 auf 161,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 26,32 Prozent vermehrt.

Procter Gamble wurde am Markt mit 371,84 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at