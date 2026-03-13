Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Procter Gamble-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 128,14 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,780 Procter Gamble-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 117,45 USD, da sich der Wert einer Procter Gamble-Aktie am 12.03.2026 auf 150,50 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 17,45 Prozent vermehrt.

Procter Gamble wurde jüngst mit einem Börsenwert von 350,01 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at