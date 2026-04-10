Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Procter Gamble-Investment gewesen.

Procter Gamble-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Procter Gamble-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 136,37 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 7,333 Procter Gamble-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 075,46 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Anteils am 09.04.2026 auf 146,66 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 7,55 Prozent gleich.

Procter Gamble wurde am Markt mit 337,96 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at