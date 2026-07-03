Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Procter Gamble-Investment im Blick
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03.07.2026 16:04:12
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren eingefahren
Das Procter Gamble-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 135,90 USD. Bei einem Procter Gamble-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7,358 Procter Gamble-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.07.2026 auf 151,41 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 114,13 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,41 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 342,83 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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