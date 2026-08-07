Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Lukrativer Procter Gamble-Einstieg?
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07.08.2026 16:03:45
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Procter Gamble-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 07.08.2016 wurde die Procter Gamble-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 85,78 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,166 Procter Gamble-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 06.08.2026 auf 146,97 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 171,33 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 71,33 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 342,26 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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