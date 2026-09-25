Procter & Gamble Aktie

Procter & Gamble für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative Procter Gamble-Investition? 25.09.2026 16:04:00

Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Procter Gamble-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Procter Gamble-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Procter Gamble-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 143,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,966 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers auf 145,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 014,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,48 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 342,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

mehr Nachrichten

Analysen zu Procter & Gamble Co.

mehr Analysen
25.04.25 Procter & Gamble Outperform RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Procter & Gamble Co. 127,94 -0,45% Procter & Gamble Co.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:05 KW 39: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Leichte Entspannung am Ölmarkt: ATX fährt letztlich Gewinne ein -- DAX beendet Handel höher -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. Die Aktienmärkte in Fernost fanden keine einheitliche Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen