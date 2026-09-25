Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Lukrative Procter Gamble-Investition?
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25.09.2026 16:04:00
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Procter Gamble-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Procter Gamble-Anteilen an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Procter Gamble-Aktie bei 143,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6,966 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers auf 145,68 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 014,84 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 1,48 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 342,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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