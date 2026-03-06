Procter & Gamble Aktie

Profitabler Procter Gamble-Einstieg? 06.03.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Procter Gamble-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 06.03.2023 wurden Procter Gamble-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Procter Gamble-Anteile betrug an diesem Tag 140,35 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Procter Gamble-Papier investiert hätte, hätte er nun 71,250 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.03.2026 auf 153,99 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 971,86 USD wert. Damit wäre die Investition 9,72 Prozent mehr wert.

Procter Gamble wurde jüngst mit einem Börsenwert von 366,53 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

