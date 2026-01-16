Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Procter Gamble-Performance im Blick
|
16.01.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 16.01.2021 wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 134,78 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hat, hat nun 7,419 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Procter Gamble-Aktien wären am 15.01.2026 1 073,08 USD wert, da der Schlussstand 144,63 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,31 Prozent.
Jüngst verzeichnete Procter Gamble eine Marktkapitalisierung von 342,16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
16.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gewinne in New York: Zum Handelsstart Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
14.01.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones notiert im Minus (finanzen.at)
|
14.01.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
14.01.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
12.01.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones startet mit Verlusten (finanzen.at)
|
09.01.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Procter Gamble von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)