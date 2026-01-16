Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Procter Gamble-Einstiegs gewesen.

Am 16.01.2021 wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 134,78 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hat, hat nun 7,419 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Procter Gamble-Aktien wären am 15.01.2026 1 073,08 USD wert, da der Schlussstand 144,63 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Procter Gamble eine Marktkapitalisierung von 342,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at