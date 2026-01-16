Procter & Gamble Aktie

Procter & Gamble für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Procter Gamble-Performance im Blick 16.01.2026 16:03:56

Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Procter Gamble-Einstiegs gewesen.

Am 16.01.2021 wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 134,78 USD. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hat, hat nun 7,419 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Procter Gamble-Aktien wären am 15.01.2026 1 073,08 USD wert, da der Schlussstand 144,63 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +7,31 Prozent.

Jüngst verzeichnete Procter Gamble eine Marktkapitalisierung von 342,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

mehr Nachrichten