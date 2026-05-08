Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Rentabler Procter Gamble-Einstieg?
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08.05.2026 16:03:43
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Procter Gamble-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Am 08.05.2021 wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 135,15 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Procter Gamble-Papier investiert hätte, befänden sich nun 73,992 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.05.2026 auf 146,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 807,25 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 8,07 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble bezifferte sich zuletzt auf 345,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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