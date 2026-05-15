Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren verdient

Vor Jahren in Procter Gamble eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Procter Gamble-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Procter Gamble-Papier letztlich bei 81,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,231 Procter Gamble-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 175,69 USD, da sich der Wert einer Procter Gamble-Aktie am 14.05.2026 auf 142,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,69 Prozent.

Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 330,91 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at