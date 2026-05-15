Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Procter Gamble-Investmentbeispiel
|
15.05.2026 16:04:03
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem Procter Gamble-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Procter Gamble-Papier letztlich bei 81,23 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,231 Procter Gamble-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 175,69 USD, da sich der Wert einer Procter Gamble-Aktie am 14.05.2026 auf 142,71 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +75,69 Prozent.
Alle Procter Gamble-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 330,91 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
|
15.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
11.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich fester (finanzen.at)
|
11.05.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert am Montagmittag im Minus (finanzen.at)
|
11.05.26