Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Procter Gamble eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.11.2020 wurde das Procter Gamble-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 139,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Procter Gamble-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,718 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers auf 148,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,38 Prozent vermehrt.

Procter Gamble wurde jüngst mit einem Börsenwert von 342,55 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at