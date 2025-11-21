Procter & Gamble Aktie

Procter & Gamble für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 852062 / ISIN: US7427181091

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Investmentbeispiel 21.11.2025 16:03:55

Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren in Procter Gamble eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.11.2020 wurde das Procter Gamble-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 139,30 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Procter Gamble-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,718 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Procter Gamble-Papiers auf 148,19 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 106,38 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 6,38 Prozent vermehrt.

Procter Gamble wurde jüngst mit einem Börsenwert von 342,55 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.mehr Nachrichten