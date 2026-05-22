Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Lukrativer Procter Gamble-Einstieg?
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22.05.2026 16:04:16
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Procter Gamble-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Procter Gamble-Anteile an diesem Tag bei 165,03 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 6,060 Procter Gamble-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.05.2026 auf 143,40 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 868,93 USD wert. Das entspricht einem Minus von 13,11 Prozent.
Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 331,49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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