Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in Procter Gamble-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Procter Gamble-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 176,03 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 56,808 Procter Gamble-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 04.12.2025 auf 145,36 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 257,68 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,42 Prozent abgenommen.

Die Marktkapitalisierung von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 342,38 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at