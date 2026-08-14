Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Procter Gamble von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Procter Gamble eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurde das Procter Gamble-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Procter Gamble-Papier bei 153,74 USD. Bei einem Procter Gamble-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 6,504 Procter Gamble-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 938,34 USD, da sich der Wert eines Procter Gamble-Papiers am 13.08.2026 auf 144,26 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 6,17 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Procter Gamble eine Börsenbewertung in Höhe von 335,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at