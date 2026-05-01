Procter & Gamble Aktie
WKN: 852062 / ISIN: US7427181091
|Frühe Investition
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01.05.2026 16:04:11
Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Procter Gamble-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Procter Gamble-Papier feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Procter Gamble-Aktie letztlich bei 156,57 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 6,387 Procter Gamble-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 147,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 939,45 USD wert. Damit wäre die Investition um 6,05 Prozent gesunken.
Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 341,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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