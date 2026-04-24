Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust hätte ein Procter Gamble-Investment von vor einem Jahr eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Procter Gamble-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Procter Gamble-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Procter Gamble-Aktie an diesem Tag bei 159,53 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Procter Gamble-Aktie investiert, befänden sich nun 0,627 Procter Gamble-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 23.04.2026 auf 145,71 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 91,34 USD wert. Damit wäre die Investition um 8,66 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Procter Gamble belief sich zuletzt auf 332,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at