Dow Jones 30 Industrial-Papier Procter Gamble-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Procter Gamble von vor 3 Jahren angefallen

Vor Jahren in Procter Gamble-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Die Procter Gamble-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Procter Gamble-Anteile bei 152,04 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Procter Gamble-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,658 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 08.01.2026 auf 141,53 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,09 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 6,91 Prozent.

Procter Gamble markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 322,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at