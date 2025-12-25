Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Salesforce-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Salesforce-Aktie feiertags-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Salesforce-Anteile letztlich bei 77,83 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,849 Salesforce-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3 408,20 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 24.12.2025 auf 265,26 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 240,82 Prozent gesteigert.

Der Salesforce-Wert an der Börse wurde auf 247,15 Mrd. USD beziffert. Das Salesforce-IPO fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs eines Salesforce-Anteils lag damals bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at