Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Salesforce-Investmentbeispiel
|
30.10.2025 16:04:02
Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Salesforce-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 77,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 128,684 Salesforce-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 251,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 358,77 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 32 358,77 USD, was einer positiven Performance von 223,59 Prozent entspricht.
Salesforce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 238,48 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Salesforce-Papiers fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Anteils auf 38,50 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salesforcemehr Nachrichten
|
20:04
|NYSE-Handel: Börsianer lassen Dow Jones steigen (finanzen.at)
|
30.10.25
|Verluste in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
|
30.10.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones mittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
30.10.25
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|Handel in New York: Dow Jones zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
28.10.25