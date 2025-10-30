Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Salesforce-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Salesforce-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 77,71 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 128,684 Salesforce-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 251,46 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 358,77 USD wert. Aus 10 000 USD wurden somit 32 358,77 USD, was einer positiven Performance von 223,59 Prozent entspricht.

Salesforce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 238,48 Mrd. USD. Die Erstnotiz des Salesforce-Papiers fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Anteils auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at