Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Hochrechnung 03.09.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Salesforce-Aktie via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 75,10 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,332 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Salesforce-Papiers auf 256,93 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 342,12 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 242,12 Prozent gesteigert.

Salesforce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 212,75 Mrd. USD. Der erste Handelstag der Salesforce-Papiere an der Börse NYSE war der 20.06.2019. Der Erstkurs der Salesforce-Aktie belief sich damals auf 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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