Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die Salesforce-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Salesforce-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 218,72 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, befänden sich nun 45,721 Salesforce-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.04.2024 auf 304,74 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 932,88 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,33 Prozent gesteigert.

Salesforce markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 295,70 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Salesforce-Anteilsschein bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at