Salesforce Aktie

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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Profitabler Salesforce-Einstieg? 12.11.2026 16:03:44

Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Salesforce von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Salesforce-Aktien verdienen können.

Salesforce-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Salesforce-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 213,63 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4,681 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 020,50 USD, da sich der Wert einer Salesforce-Aktie am 11.11.2026 auf 218,01 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,05 Prozent zugenommen.

Der Salesforce-Wert an der Börse wurde auf 175,61 Mrd. USD beziffert. Das Börsendebüt der Salesforce-Papiere fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der Erstkurs des Salesforce-Papiers belief sich damals auf 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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