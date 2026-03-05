Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Lohnende Salesforce-Investition?
|
05.03.2026 16:03:36
Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Salesforce-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Salesforce-Anteile 186,43 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, befänden sich nun 5,364 Salesforce-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2026 auf 193,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 035,67 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,57 Prozent.
Alle Salesforce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 181,13 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Salesforce-Aktie fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Salesforce-Aktie bei 38,50 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
