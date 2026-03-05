Salesforce Aktie

Salesforce für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Salesforce-Investition? 05.03.2026 16:03:36

Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Salesforce-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Salesforce-Anteile 186,43 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, befänden sich nun 5,364 Salesforce-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.03.2026 auf 193,08 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 035,67 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,57 Prozent.

Alle Salesforce-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 181,13 Mrd. USD. Das Börsendebüt der Salesforce-Aktie fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Salesforce-Aktie bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Salesforce

mehr Nachrichten

Analysen zu Salesforce

mehr Analysen
26.02.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
26.02.26 Salesforce Neutral UBS AG
26.02.26 Salesforce Buy Goldman Sachs Group Inc.
26.02.26 Salesforce Overweight Barclays Capital
26.02.26 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.