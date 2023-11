Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Salesforce-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 23.11.2018 wurde die Salesforce-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 122,03 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 81,947 Salesforce-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 22.11.2023 auf 223,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 18 343,03 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 83,43 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Salesforce eine Börsenbewertung in Höhe von 217,88 Mrd. USD. Am 20.06.2019 fand der erste Handelstag des Salesforce-Papiers an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Salesforce-Aktie bei 38,50 USD festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

