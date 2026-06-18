Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Lukrative Salesforce-Investition?
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18.06.2026 16:03:56
Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel hätte eine Investition in Salesforce von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr wurde die Salesforce-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 259,50 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in die Salesforce-Aktie investierten, hätten nun 3,854 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 17.06.2026 597,38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 155,02 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -40,26 Prozent.
Insgesamt war Salesforce zuletzt 131,88 Mrd. USD wert. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Salesforce-Anteilsschein bei 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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