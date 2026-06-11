Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Salesforce-Investment im Blick
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11.06.2026 16:03:54
Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Salesforce-Investment von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Salesforce-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 81,83 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Salesforce-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,222 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 170,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 208,87 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 108,87 Prozent angewachsen.
Salesforce erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 143,46 Mrd. USD. Am 20.06.2019 wurden Salesforce-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Salesforce-Anteilsschein bei 38,50 USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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