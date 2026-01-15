Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salesforce von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Salesforce-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden Salesforce-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 213,14 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Salesforce-Aktie investiert, befänden sich nun 0,469 Salesforce-Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 14.01.2026 gerechnet (239,57 USD), wäre das Investment nun 112,40 USD wert. Das entspricht einem Plus von 12,40 Prozent.

Salesforce wurde jüngst mit einem Börsenwert von 225,37 Mrd. USD gelistet. Am 20.06.2019 wurden Salesforce-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Papiers auf 38,50 USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at