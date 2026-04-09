Salesforce Aktie
WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024
|Investmentbeispiel
|
09.04.2026 16:03:50
Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Salesforce von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Salesforce-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 231,28 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,432 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Salesforce-Aktie auf 176,37 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 76,26 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 23,74 Prozent abgenommen.
Der Salesforce-Wert an der Börse wurde auf 169,18 Mrd. USD beziffert. Die Salesforce-Aktie ging am 20.06.2019 an die Börse NYSE. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Salesforce-Papiers auf 38,50 USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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