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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Salesforce-Investition im Blick 13.08.2026 16:03:50

Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Salesforce von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Salesforce-Investment gewesen.

Salesforce-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Salesforce-Aktie betrug an diesem Tag 237,03 USD. Wenn man vor 1 Jahr 100 USD in die Salesforce-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,422 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 81,56 USD, da sich der Wert eines Salesforce-Papiers am 12.08.2026 auf 193,32 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 18,44 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Salesforce belief sich zuletzt auf 161,97 Mrd. USD. Die Erstnotiz der Salesforce-Aktie fand am 20.06.2019 an der Börse NYSE statt. Der erste festgestellte Kurs des Salesforce-Papiers lag damals bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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