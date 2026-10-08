Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust hätte eine Salesforce-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Salesforce-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Salesforce-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 240,43 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 41,592 Salesforce-Aktien. Die gehaltenen Salesforce-Papiere wären am 07.10.2026 9 339,93 USD wert, da der Schlussstand 224,56 USD betrug. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 6,60 Prozent verringert.

Am Markt war Salesforce jüngst 185,05 Mrd. USD wert. Am 20.06.2019 wurden Salesforce-Anteile zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Salesforce-Papier bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at