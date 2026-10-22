Salesforce Aktie

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WKN: A0B87V / ISIN: US79466L3024

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Salesforce-Anlage 22.10.2026 16:03:46

Dow Jones 30 Industrial-Papier Salesforce-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Salesforce von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Salesforce-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit Salesforce-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Salesforce-Anteile bei 292,56 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Salesforce-Papier investiert hätte, hätte er nun 3,418 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 21.10.2026 auf 241,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 826,43 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 17,36 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Salesforce eine Börsenbewertung in Höhe von 198,77 Mrd. USD. Die Salesforce-Aktie wurde am 20.06.2019 an der Börse NYSE erstmalig gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Salesforce-Papier bei 38,50 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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